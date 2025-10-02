Страны ЕС в G7 уличили в давлении на Японию и США ради конфискации российских активов

Politico: ФРГ, Франция и Италия давят на Японию и США ради конфискации активов РФ

Германия, Франция и Италия оказывают давление на Японию и США, чтобы получить их одобрение в рамках G7 на конфискацию замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опасается, что конфискация активов РФ для предоставления «репарационного кредита» Украине может подорвать доверие к евро. Отмечается, что США и Япония относятся с осторожностью к такому предложению.

1 октября в заявлении Еврокомиссии сообщалось, что ЕС выплатил Украине новый транш в размере €4 млрд из доходов от замороженных российских активов. Это стал девятый по счету транш макрофинансовой помощи Киеву.

Уточняется, что €2 млрд из предоставленных Евросоюзом средств пойдут на производство беспилотников. Общая поддержка ЕС с февраля 2022 года приближается к €178 млрд.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Евросоюза по замороженным российским активам незаконным изъятием собственности и «воровством».

Ранее Politico узнало, что ЕК планирует обменять активы РФ на бескупонные облигации для Украины.