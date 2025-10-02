Потенциальная передача Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk не поможет переломить ситуацию на поле боя. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис.

«Мы уже множество раз слышали о бесконечном количестве чудо-оружия, которое было поставлено или планировалось поставить на Украину и которое должно было кардинальным образом изменить ход войны», — сказал Меркурис.

Он также напомнил, что ни одна из систем вооружений, переданных Западом Украине, не помогла ВСУ добиться успехов в военном отношении.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США о возможных поставках этих ракет на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.

Ранее в Британии допустили удар Украины по Крымскому мосту.