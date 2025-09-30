Сенат США предложил финансировать Украину за счет российских резервов

В Сенате США внесли резолюцию, в которой содержится предложение изымать замороженные российские активы и направлять их Украине траншами минимум по $10 млрд ежемесячно. Об этом говорится на сайте конгресса.

Документ также призывает страны G7 и Евросоюз поддержать эту инициативу. Инициатором выступил сенатор-республиканец Джон Кеннеди, а среди соавторов значатся демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, а также республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов. Резолюция передана на рассмотрение в комитет по международным отношениям.

После начала спецоперации на Украине ЕС и государства G7 заморозили около €300 млрд валютных резервов России, более €200 млрд из которых размещены в Euroclear в Бельгии. Ранее сообщалось, что с января по июль 2025 года Евросоюз перевел Украине свыше €10 млрд доходов от этих активов.

Москва в ответ ограничила доступ к вложениям иностранных инвесторов из «недружественных» стран: их активы и доходы теперь аккумулируются на специальных счетах типа «С» и могут быть выведены только по решению правительства. В МИД РФ не раз заявляли, что заморозка российских активов в Европе является «воровством». Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России также есть возможность удерживать средства западных стран, находящиеся внутри страны.

