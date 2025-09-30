На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сенат США предложил финансировать Украину за счет российских резервов

Сенат США предложил ежемесячно передавать Украине $10 млрд из активов России
true
true
true
close
Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

В Сенате США внесли резолюцию, в которой содержится предложение изымать замороженные российские активы и направлять их Украине траншами минимум по $10 млрд ежемесячно. Об этом говорится на сайте конгресса.

Документ также призывает страны G7 и Евросоюз поддержать эту инициативу. Инициатором выступил сенатор-республиканец Джон Кеннеди, а среди соавторов значатся демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, а также республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов. Резолюция передана на рассмотрение в комитет по международным отношениям.

После начала спецоперации на Украине ЕС и государства G7 заморозили около €300 млрд валютных резервов России, более €200 млрд из которых размещены в Euroclear в Бельгии. Ранее сообщалось, что с января по июль 2025 года Евросоюз перевел Украине свыше €10 млрд доходов от этих активов.

Москва в ответ ограничила доступ к вложениям иностранных инвесторов из «недружественных» стран: их активы и доходы теперь аккумулируются на специальных счетах типа «С» и могут быть выведены только по решению правительства. В МИД РФ не раз заявляли, что заморозка российских активов в Европе является «воровством». Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России также есть возможность удерживать средства западных стран, находящиеся внутри страны.

Ранее американские журналисты предложили Трампу усилить давление на Москву для мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами