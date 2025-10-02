Такер Карлсон: служивших в иностранной армии нужно лишать гражданства США

Любой американец, служивший в иностранной армии, в том числе украинской, должен лишаться гражданства Соединенных Штатов. Об этом известный американский журналист Такер Карлсон заявил на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что, беря в руки оружие от имени другого государства и сражаясь за его интересы, человек показывает, что не разделяет американские приоритеты, основанные на видении мира со стороны США. Поэтому сражавшиеся за чужие интересы американцы должны немедленно лишаться гражданства США.

29 сентября российский штурмовик с позывным «Увар» рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины бросили раненого американского наемника на поле боя в Малых Щербаках в Запорожской области.

26 сентября стало известно, что Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Соединенных Штатов Стефена Прессли к 14 годам колонии по обвинению в наемничестве.

Ранее наемник из США объявил сбор денег на лечение после службы в ВСУ.