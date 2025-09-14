Наемник из США объявил сбор денег на лечение после службы в ВСУ

Американский наемник Джейсон Родригес, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернулся в США и собирает деньги на лечение после ранений. Об этом пишет ТАСС.

Родригес приехал на Украину в 2023 году, где поступил на службу в подразделение «Альфа». Как сообщил сам наемник в соцсетях, он был командиром взвода, а затем основал фонд поддержки ветеранов Украины. Весной 2025 года Родригес сообщил, что живет во Львове и планирует получить вид на жительство.

Однако осенью американец вернулся на родину для восстановления после нескольких серьезных ранений и объявил сбор средств на свое лечение. По его словам, за время службы в ВСУ он получил сотрясение мозга, перелом лодыжки и пулевое ранение верхней части бедра. Кроме того, у наемника выявили осколочные ранения правой стопы после атаки беспилотника.

До этого американский наемник Бенджамин Рид в интервью рассказал, что наемники из «Избранной роты» (Chosen Company) ВСУ неоднократно совершали военные преступления, в частности, в октябре 2023 года в ДНР расстреляли целую группу пленных российских военных. По его словам, их выстроили в шеренгу и расстреляли, как в сериале «Братья по оружию». Американец рассказал, что парни умоляли оставить их в живых, но им выстрелили прямо в голову. По словам наемника, таких преступлений было совершено очень много.

Ранее американского наемника Райана О'Лири внесли в перечень террористов.