В ДНР американского наемника приговорили к 14 годам колонии

В ДНР наемника из США Стефена Прессли заочно приговорили к 14 годам колонии
true
true
true
close
Shutterstock

Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Соединенных Штатов Стефена Прессли к 14 годам колонии по обвинению в наемничестве. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации.

В апреле 2022 года американец прибыл на Украину и вступил в ряды Интернационального легиона. В суде отметили, что пройдя военную подготовку на территории тренировочных баз, гражданин США освоил необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, его обеспечили личным огнестрельным оружием. Летом 2023 года Прессли заключил контракт и вошел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), где по июль текущего года принимал участие в боевых действиях против российской армии.

В результате действий наемника на территории республики пострадали мирные жители, повреждения получила гражданская инфраструктура. Американца объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Ранее российский суд приговорил грузинского наемника ВСУ к 14 годам колонии.

