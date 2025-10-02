СМИ: саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик

Politico: саммит ЕС зашел в тупик и показал, что лидеры не могут решить проблемы

Неформальный саммит глав стран Евросоюза, прошедший в Копенгагене в среду на фоне инцидентов с дронами и самолетами в ряде европейских стран, зашел в тупик. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что давняя европейская проблема, которая заключается в разговорах о кризисе вместо его решения, вновь вернулась.

«Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты, и с учетом гибридных атак, саммит зашел в знакомый тупик», — утверждает издание.

Тема обороны Евросоюза на саммите заняла четыре часа, что оказалось в два раза больше запланированного. При этом большинство ключевых вопросов остались без ответов.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что среди стран Евросоюза отсутствует общая позиция по вопросу предоставления Украине кредита на основе замороженных активов Центробанка России.

Газета Politco писала, что Европейская комиссия 1 октября на неформальном саммите в Копенгагене выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине.

Ранее Фицо не полетел на саммит Евросоюза в Данию.