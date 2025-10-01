Фицо не полетел на саммит Евросоюза в Данию

Премьер Словакии Роберт Фицо, который пережил более года назад покушение, из-за проблем со здоровьем не вылетел в Копенгаген для участия в неформальной встрече глав государств и правительств стран Европейского союза. Об этом сообщил журналистам представитель аппарата правительства республики Александер Ковач, передает ТАСС.

«Председатель правительства извинился за неучастие в неформальном саммите ЕС. Он был вынужден отменить поездку из-за ухудшения состояния здоровья, что связано с прошлогодним покушением», — сказал Ковач.

Покушение на Фицо было совершено в прошлом году 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. В него выстрелил писатель-пенсионер Юрай Цинтула, когда премьер подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Цинтула успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Врачи допускали, что он не выживет. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Он смог вернуться к работе только в июле.

Ранее стрелявший в Фицо заявил, что сделал это из-за того, что премьер душил культуру.