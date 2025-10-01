На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фицо не полетел на саммит Евросоюза в Данию

Фицо не полетел на саммит Евросоюза в Копенгаген из-за проблем со здоровьем
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Премьер Словакии Роберт Фицо, который пережил более года назад покушение, из-за проблем со здоровьем не вылетел в Копенгаген для участия в неформальной встрече глав государств и правительств стран Европейского союза. Об этом сообщил журналистам представитель аппарата правительства республики Александер Ковач, передает ТАСС.

«Председатель правительства извинился за неучастие в неформальном саммите ЕС. Он был вынужден отменить поездку из-за ухудшения состояния здоровья, что связано с прошлогодним покушением», — сказал Ковач.

Покушение на Фицо было совершено в прошлом году 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. В него выстрелил писатель-пенсионер Юрай Цинтула, когда премьер подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Цинтула успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Врачи допускали, что он не выживет. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Он смог вернуться к работе только в июле.

Ранее стрелявший в Фицо заявил, что сделал это из-за того, что премьер душил культуру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами