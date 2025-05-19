СМИ сообщили, что помощники Байдена с помощью монтажа скрывали его оговорки

Команда бывшего президента США Джо Байдена во время его предвыборной кампании использовала спецэффекты и монтаж, чтобы скрывать его оговорки. Об этом пишет портал Semafor, ссылаясь на еще не опубликованную книгу «Первородный грех» (Original Sin).

«‎Цифровые видео были постоянной проблемой для кампании Байдена. Его сотрудники часто использовали slow motion для видео с Байденом, чтобы люди не понимали, как медленно он ходит в действительности, и использовали дополнительный монтаж, чтобы вычистить из его речи оговорки», — говорится в материале.

Уточняется, что публикация книги журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера назначена на 20 мая.

В воскресенье стало известно, что у Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в кости. По информации офиса экс-президента, Байдена осмотрели на прошлой неделе «в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании». Отмечается, что несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его.

В начале мая этого года представители Демократической партии США раскритиковали экс-президента США Джо Байдена за порчу имиджа партии. Так, Энтони Коли заявил, что каждое интервью экс-лидера США не идет на пользу демократическому бренду, которому нужны надежные парламентеры и борцы, которые могут достучаться до независимых и умеренных избирателей.

Ранее Трамп отреагировал на диагноз Байдена.