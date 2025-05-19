СМИ сообщили, что помощники Байдена с помощью монтажа скрывали его оговорки

Команда бывшего президента США Джо Байдена во время его предвыборной кампании использовала спецэффекты и монтаж, чтобы скрывать его оговорки. Об этом пишет портал Semafor, ссылаясь на еще не опубликованную книгу «Первородный грех» (Original Sin).
«Цифровые видео были постоянной проблемой для кампании Байдена. Его сотрудники часто использовали slow motion для видео с Байденом, чтобы люди не понимали, как медленно он ходит в действительности, и использовали дополнительный монтаж, чтобы вычистить из его речи оговорки», — говорится в материале.
Уточняется, что публикация книги журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера назначена на 20 мая.
В воскресенье стало известно, что у Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в кости. По информации офиса экс-президента, Байдена осмотрели на прошлой неделе «в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании». Отмечается, что несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его.
В начале мая этого года представители Демократической партии США раскритиковали экс-президента США Джо Байдена за порчу имиджа партии. Так, Энтони Коли заявил, что каждое интервью экс-лидера США не идет на пользу демократическому бренду, которому нужны надежные парламентеры и борцы, которые могут достучаться до независимых и умеренных избирателей.
Ранее Трамп отреагировал на диагноз Байдена.