Макрон назвал слабость США на Украине

Отказ Вашингтона отправлять военных на Украину является «слабостью» как администрации президента США Дональда Трампа, так и его предшественника Джо Байдена. Об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он отметил, что уже весной 2022 года США заявили, что не будут направлять солдат.

«Мы неоднократно говорили Москве, чего мы делать не будем. Это признак слабости», — заявил Макрон.

По его словам, ситуация вокруг Украины говорит о стратегической неоднозначности. Президент Франции также призвал Евросоюз снизить свою военно-политическую зависимость от США.

9 сентября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина нуждается в присутствии на своей территории европейских военнослужащих, которые могли бы выполнять роль миротворцев или инструкторов.

5 сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что военнослужащие страны будут считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины. Он добавил, что в случае установления устойчивого мира никакого смысла в нахождении иностранных войск на Украине не будет, так как российские власти будут исполнять договоренности в полном объеме.

Ранее в Киеве назвали более надежную гарантию безопасности вместо размещения европейских войск.