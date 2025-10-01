Глава грузинской спецслужбы заявил о поступающих с Украины ложных звонках о минировании

Глава СГБ Мдинарадзе: ложные звонки о минировании поступают в Грузию с Украины

Ложные звонки о минировании в Грузии часто поступают с Украины. Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил руководитель Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе.

По его словам, имеется информация о том, что многочисленные звонки о минировании поступают из одной из стран, откуда в Грузию «прислали гексоген». Часто телефонные номера звонивших совпадают с украинскими.

Мдинарадзе назвал происходящее попыткой привнести в страну напряженность. Он отметил, что Службе госбезопасности, приходится расходовать определенный ресурс, реагируя на ложные вызовы о заложенной взрывчатке.

17 сентября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси потребует ответа от Киева за недружественные шаги после окончания вооруженного конфликта.

11 сентября стало известно, что в Грузии задержали двух граждан Украины за ввоз в страну взрывчатки через Турцию. В автомобиле у украинцев обнаружили 2,4 кг гексогена. Мощность этого взрывчатого вещества превышает мощность тротила.

Ранее задержанный в Грузии украинец рассказал, куда вез гексоген.