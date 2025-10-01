Трампа уличили в блефе после слов о российских подводных лодках

Аналитик Дандыкин: по подлодкам Россия на поколение обходит США

Президент США Дональд Трамп блефует, говоря о превосходстве американских подводных лодок над российскими. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Говоря о превосходстве подлодок США, он блефует. Он много чего говорит - и о суперракетах США, и о золотом куполе. Но факт остается фактом: мы их опережаем», — сказал он.

Дандыкин напомнил, что в распоряжении российского флоте есть подводные лодки «Борей» четвертого поколения, а у них подлодки «Огайо» третьего поколения.

До этого Трамп отметил, что американский флот значительно превосходит Россию и Китай по подводным лодкам.

На данный момент в арсенале подводного флота Соединенных Штатов находится 71 атомная подводная лодка.

13 марта Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены обойти Россию по числу ледоколов. Он напомнил, что в Арктике проходят ряд важных маршрутов, включая торговые пути.

Ранее Трамп рассказал об успехах США в космической гонке с Россией и Китаем.