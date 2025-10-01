На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трампа уличили в блефе после слов о российских подводных лодках

Аналитик Дандыкин: по подлодкам Россия на поколение обходит США
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп блефует, говоря о превосходстве американских подводных лодок над российскими. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Говоря о превосходстве подлодок США, он блефует. Он много чего говорит - и о суперракетах США, и о золотом куполе. Но факт остается фактом: мы их опережаем», — сказал он.

Дандыкин напомнил, что в распоряжении российского флоте есть подводные лодки «Борей» четвертого поколения, а у них подлодки «Огайо» третьего поколения.

До этого Трамп отметил, что американский флот значительно превосходит Россию и Китай по подводным лодкам.

На данный момент в арсенале подводного флота Соединенных Штатов находится 71 атомная подводная лодка.

13 марта Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены обойти Россию по числу ледоколов. Он напомнил, что в Арктике проходят ряд важных маршрутов, включая торговые пути.

Ранее Трамп рассказал об успехах США в космической гонке с Россией и Китаем.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами