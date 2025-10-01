На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенат США не смог принять законопроекты о продолжении финансирования

Сенат США не принял проект о продолжении финансирования, создав угрозу шатдауна
J. Scott Applewhite/AP

Сенат США не смог принять законопроекты о продолжении финансирования правительства от обеих партий, которык бы прекратили шатдаун. Об этом стало известно из трансляции телеканала C-SPAN.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им необходимо 60 голосов, тогда как у партии на данный момент 53 мандата.

Первым сенат отклонил законопроект демократов — 47 голосов за против 53. Затем верхняя палата рассмотрела предложение республиканцев, но ему не хватило пяти голосов для одобрения. Единственным республиканцем, проголосовавшим против законопроекта своей партии, стал Рэнд Пол.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства.

Самый продолжительный шатдаун в истории США длился 35 дней и пришелся на первый срок администрации Дональда Трампа. Несмотря на контроль республиканской партии над обеими палатами, минимальное большинство и отсутствие полного внутрипартийного единства сохраняют риск прекращения работы правительства.

Ранее Медведев пообещал, что в России не будет шатдаунов, как в США.

