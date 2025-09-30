В России досрочно проиндексируют пенсии

Минтруд объявил о досрочной индексации пенсий с 1 января 2026 года

Индексация пенсий в следующем году пройдет разово с 1 января на уровень выше инфляции. Об этом говорится в сообщении Минтруда России.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей.

Страховые пенсии россиян будут проиндексированы темпами выше инфляции уже в январе 2026 года, они могут вырасти более чем на 2 тыс. рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

До этого сообщалось, что некоторым пенсионерам начислят денежные доплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается в России 1 октября.

Ранее россиянам напомнили о возможности досрочно выйти на пенсию.