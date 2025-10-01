Медведев назвал новые направления народной программы «Единой России»

В народную программу партии «Единая Россия» включены три новых направления. Об этом на съезде «Единой России» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

По его словам, речь идет о поддержке участников специальной военной операции (СВО), развитии новых регионов РФ, развитии туризма в стране.

Как отметил зампред Совбеза, безусловным приоритетом партии является поддержка участников спецоперации и членов их семей.

«Это касается и комплексной реабилитации, и помощи в трудоустройстве, и в предоставлении льгот, ну, в общем, самого разного круга вопросов», — сказал он.

26 сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость активного вовлечения ветеранов СВО в работу органов власти. Особое внимание он обратил на выпускников программы «Время героев» и аналогичных региональных инициатив.

Глава государства отметил, что при формировании управленческих команд в регионах следует учитывать не только профессиональные навыки, но и человеческие качества кандидатов.

Ранее Путин заявил, что помощь участникам СВО и их семьям — это не «модное направление», а дань со стороны государства.