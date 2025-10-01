На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал новые направления народной программы «Единой России»

Медведев сообщил, что народная программа ЕР наполнена тремя новыми направлениями
true
true
true
close
Софья Сандурская/РИА Новости

В народную программу партии «Единая Россия» включены три новых направления. Об этом на съезде «Единой России» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

По его словам, речь идет о поддержке участников специальной военной операции (СВО), развитии новых регионов РФ, развитии туризма в стране.

Как отметил зампред Совбеза, безусловным приоритетом партии является поддержка участников спецоперации и членов их семей.

«Это касается и комплексной реабилитации, и помощи в трудоустройстве, и в предоставлении льгот, ну, в общем, самого разного круга вопросов», — сказал он.

26 сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость активного вовлечения ветеранов СВО в работу органов власти. Особое внимание он обратил на выпускников программы «Время героев» и аналогичных региональных инициатив.

Глава государства отметил, что при формировании управленческих команд в регионах следует учитывать не только профессиональные навыки, но и человеческие качества кандидатов.

Ранее Путин заявил, что помощь участникам СВО и их семьям — это не «модное направление», а дань со стороны государства.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами