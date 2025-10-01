Военный эксперт оценил заявление Пентагона о подготовке к войне

Военэксперт Артамонов: США не были и не будут готовы к боевым действиям

Военный эксперт Александр Артамонов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление министра обороны США Пита Хегсетта о том, что США должны быть готовы к вооруженным конфликтам. По мнению специалиста, за воинственными высказываниями главы Пентагона стоит старое противоречие: Вашингтон привык торговать оружием, но сам сражаться не готов.

«Вашингтон никогда не был готов к войне, не готов к ней и сейчас. Потому что Вашингтон не имеет людей, чтобы воевать элементарно. В Европе 45 тысяч солдат. Вообще у Вашингтона даже отсутствует регулярная армия в нашем понимании этого понятия. Поэтому к войне Вашингтон не готов, воевать он не хочет, и в любом случае [президент США Дональд] Трамп это и не отрицает», — отметил Артамонов.

Он напомнил, что американский лидер сам признавал, что США сильны в торговле, а не в бою.

30 сентября Хегсет на встрече с генералами и адмиралами заявил, что новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.

В начале сентября Трамп подписал указ о переименовании Пентагона в министерство войны. По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Ранее в России призвали прислушиваться даже к «шуточным» заявлениям США о войне.