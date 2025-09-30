На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали прислушиваться даже к «шуточным» заявлениям США о войне

Американист Ордуханян: слова Хегсета о готовности США к войне нужно принимать всерьез
Alex Brandon/AP

Заявление министра обороны США Пита Хегсета о подготовке Вашингтона к войне ради мира было весьма странным, само это заседание, где были собраны все генералы и адмиралы, весьма спорное. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Рафаэль Ордуханян.

«Дональд Трамп и его министры в последнее время делают одновременно шуточно-смешные и пугающие заявления, особенно, когда они касаются ядерного оружия. Трамп заявил, что надеется никогда не использовать разрушительное оружие, но тогда зачем он вообще об этом говорит? Только чтобы попытаться испугать другие страны, очевидно», — сказал американист.

По мнению политолога, риторика Трампа становится все более глобалистской и все более походит на то, что ранее говорил его предшественник Джо Байден.

«Я уверен, что мы не можем спускать на тормозах подобную риторику Хегсета и Трампа. Эти их клоунские заявления могут быть нужны, чтобы приучить нас к несерьезности, а потом внезапно нанести удар, к которому мы бы не были готовы. Подводные лодки к нашим берегам, перевооружение, томагавки, подготовка к войне — это уже не шутки», — заключил Ордуханян.

Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет на встрече с генералами и адмиралами США заявил, что новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий. Хегсет добавил, что США должны быть готовы к войне ради «защиты мира».

Ранее Трамп снова заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
