В РФ сообщили об утрате США роли лидера в мировом экономическом росте

Дмитриев заявил, что США перестали определять рост глобальной экономики
Дмитрий Астахов/РИА Новости

США перестали определять рост глобальной экономики, заявил представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова передает ТАСС.

В среду, 1 октября, специалист пообщался с журналистами на полях ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.

«США перестали определять рост экономики мира. Это в основном Индия и КНР», — отметил Дмитриев.

Он добавил, что негативные высказывания представителей Вашингтона в адрес Пекина и Нью-Дели лишь еще больше ослабляют позиции страны.

Как сказал Дмитриев, РФ продолжает усиливать взаимодействие с КНР и Индией. Представитель российского лидера подчеркнул, что в настоящее время эти три государства являются «центрами экономической силы».

23 сентября президент США Дональд Трамп выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он заявил, что Нью-Дели и Пекин якобы являются основными спонсорами украинского конфликта, поскольку сотрудничают с Москвой. В частности, речь идет о закупках ими российской нефти.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ объяснили, почему США принуждают Индию отказаться от российской нефти.

