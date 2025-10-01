На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас рассказала, как ЕС поможет Украине, если не заберет активы у России

Каллас: ЕС поможет Украине за счет налогоплательщиков, если не заберет активы РФ
true
true
true
close
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Европейский союз будет помогать Украине за счет налогоплательщиков стран ЕС, если не сможет изъять у России ее зарубежные замороженные активы. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает ТАСС.

«Пока не все страны ЕС поддерживают репарационный кредит, — подчеркнула она.

Глава дипломатии ЕС добавила, что если инициатива «репарационного кредита» не будет поддержана членами блока, то помощь Киеву ляжет на плечи налогоплательщиков стран Европы.

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей.

Газета Politico писала, что Европейская комиссия 1 октября на неформальном саммите в Копенгагене выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине.

Ранее в Кремле ответили на планы ЕС оплатить оружие для Украины за счет активов России.

Санкции против России
