В Кремле ответили на планы ЕС оплатить оружие для Украины за счет активов России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Европейского союза использовать замороженные российские активы для закупок необходимого Украине вооружения.
«Мы уже реагировали неоднократно на эти процессы на различных уровнях. Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности — о воровстве», — заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что страны и лица, которые стремятся незаконно своровать, присвоить суверенные активы Российской Федерации, будут подвергнуты судебному преследованию, будут призваны к ответственности.
Пресс-секретарь назвал планы Европейского союза по присвоению активов РФ разрушением доверия к принципу неприкосновенности собственности.
30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей.
Газета Politico писала, что Европейская комиссия 1 октября на неформальном саммите в Копенгагене выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине.
Ранее в Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС.