В Кремле ответили на планы ЕС оплатить оружие для Украины за счет активов России

Песков: страны, желающие присвоить активы РФ, будут призваны к ответственности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Европейского союза использовать замороженные российские активы для закупок необходимого Украине вооружения.

«Мы уже реагировали неоднократно на эти процессы на различных уровнях. Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности — о воровстве», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что страны и лица, которые стремятся незаконно своровать, присвоить суверенные активы Российской Федерации, будут подвергнуты судебному преследованию, будут призваны к ответственности.

Пресс-секретарь назвал планы Европейского союза по присвоению активов РФ разрушением доверия к принципу неприкосновенности собственности.

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей.

Газета Politico писала, что Европейская комиссия 1 октября на неформальном саммите в Копенгагене выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине.

Ранее в Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС.