Аналитик: США могут надавить на Россию, но ценой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп может оказать серьезное давление на Россию, но ценой полномасштабной торговой войны с Китаем. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал финансовый аналитик Александр Тимофеев. По его словам, Вашингтон осознает последствия экономического воздействия на Москву, поэтому лишь «топчется в нерешительности у красной линии».

«Трамп сейчас стоит перед очень непростым выбором. Чтобы дальше реально повлиять на ситуацию, надо вводить санкции не против мелочевки, не против четырех несчастных китайских банков — тут уже надо серьезно говорить с условным Bank of China. Но Bank of China — это не «Русал», это немножко другого уровня структура. И приходить туда с требованиями довольно сложно», — сказал Тимофеев.

И самое страшное произойдет, если Пекин откажется их соблюдать, добавил он.

Президент Финляндии и партнер Трампа по гольфу Александр Стубб до этого заявил, что США больше не будут использовать «пряник» в диалоге с Россией по Украине. По его словам, американский президент теперь предпочитает «кнут» и намерен усиливать давление на российского лидера Владимира Путина. Критика Москвы со стороны Вашингтона, считает Стубб, дает Киеву дополнительные основания для оптимизма.

Ранее Минфин США продлил срок действия разрешения американцам платить налоги в России.