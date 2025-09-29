Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 9 января 2026 года

Министерство финансов США продлило срок действия лицензии, в рамках которой американским гражданам и компаниям разрешается оплачивать налоги и сборы в России. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Из документа следует, что действие лицензии было продлено до 9 января 2026 года. В рамках разрешения граждане США и американские компании смогут продолжать операции, необходимые для продолжения работы на территории России, но которые были запрещены в рамках санкций против Центрального банка РФ, российского министерства финансов и ФНБ.

«С 29 сентября 2025 года Генеральная лицензия № 13N от 8 июля 2025 года полностью заменяется настоящей Генеральной лицензией № 13O», — говорится в документе.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация заинтересована в нормализации отношений с Соединенными Штатами Америки, но для этого нужны импульсы с двух сторон. Представитель Кремля отметил, что Москва надеется на большую динамику в данном процессе.

