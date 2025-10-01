На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-главой USAID от лица Порошенко

Вован и Лексус от лица Порошенко обсудили с экс-главой USAID решения Трампа
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с экс-главой USAID Самантой Пауэр от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко и узнали ее мнение по поводу пошлин, введенных американским лидером Дональдом Трампом против Индии. Разговор с Пауэр пранкеры выложили в своем Telegram-канале.

Во время беседы с пранкерами Пауэр, по всей видимости, не поняла подвоха и решила, что на самом деле общается с Порошенко. В ходе этого разговора она назвала введение пошлин против Индии из-за покупки российской нефти единственным верным шагом Трампа.

«Я рада санкциям против Индии из-за покупки нефти. Это единственное хорошее, что сделал Трамп», — сказала она.

Она предположила, что это может удержать премьер-министра Индии Нарендру Моди от покупки большого количества нефти у России.

С 27 августа в США начали действовать 50%-ные пошлины на ряд индийских товаров. Мера введена администрацией Дональда Трампа в ответ на отказ Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. Под тарифы попали одежда, ювелирные изделия, обувь и мебель, однако исключения сделали для топлива, фармацевтики и металлов. Стороны пытались прийти к соглашению, но переговоры провалились, а индийский премьер Нарендра Моди четыре раза проигнорировал звонки Трампа. Теперь власти Индии переориентируют поставки на другие рынки, в частности, в Китай, Латинскую Америку и Ближний Восток. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пранкеры Вован и Лексус захотели разыграть украинских телефонных мошенников.

