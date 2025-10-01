На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили, что Россия остается сторонницей мира

Песков: Россия предпочитает укреплять армию, оставаясь сторонницей мира
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ предпочитает укреплять свои вооруженные силы, хотя при этом остается сторонницей мира.

Представитель Кремля отметил, что фраза «хочешь мира — готовься к войне» не нова — «она живет в истории и используется многими политиками».

«Мы тоже предпочитаем всячески укреплять наши вооруженные силы, оставаясь полными сторонниками мира <...>», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, Россия остается открытой для решения всех проблем, включая украинский кризис, посредством дипломатических переговоров и политических контактов.

Так Песков отреагировал на заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США необходимо быть готовыми к войне ради сохранения мира.

30 сентября Хегсет на встрече с генералами и адмиралами заявил, что новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий.

5 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ о переименовании Пентагона в министерство войны. По его словам, название ведомства «министерство обороны» — слишком либеральное, «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Ранее Трамп пообещал выделить армии США «чертовски большие деньги».

