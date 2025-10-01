Захарова назвала прошедшие в Молдавии выборы «глобальным провалом Запада»

Захарова: прошедшие в Молдавии выборы — это провал западных стран

Досрочные парламентские выборы, прошедшие в Молдавии, и их результат являются провалом работы западных стран. Об этом в своей авторской программе на радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зачищается все. Вижу и читаю разные оценки прошедших выборов. Кто-то говорит о провале непрозападных сил, кто-то говорит о триумфе западных сил. Я считаю, что это глобальный провал Запада. Конечно, провал», — высказалась дипломат.

По ее мнению, процесс выборов был организован «откровенно по-диктаторски», и доказать обратно невозможно.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов.

Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать результаты выборов, назвав объявленные цифры результатом тотальных нарушений, фальсификаций и прямого вмешательства власти в избирательный процесс.

Ранее в МИД РФ заявили о массовых нарушениях на выборах в Молдавии.