Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать итоги выборов в Молдавии

Оппозиционный блок «Победа» не признает результаты выборов в Молдавии

Оппозиционный блок «Победа» не признает результаты парламентских выборов в Молдавии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале объединения.

«Объявленные цифры — результат тотальных нарушений, фальсификаций и прямого вмешательства власти в избирательный процесс. PAS (правящая партия «Действие и солидарность» — «Газета.Ru») провела наглую и продуманную политическую операцию по удержанию власти», — говорится в заявлении.

В блоке добавили, что прошедшие выборы оказались не легитимны. Члены «Победы» намерены бороться за восстановление «реальной воли граждан».

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее молдавская оппозиция назвала цель уличных акций протеста.