На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-президент заявил о превращении Молдавии в «анти-Россию» по примеру Украины

Экс-президент Додон: Молдавию превращают в анти-Россию под давлением Запада
true
true
true
close
Kremlin Pool/Global Look Press

Молдавию под давлением Запада превращают в анти-Россию по примеру Украины. С таким заявлением выступил бывший президент республики Игорь Додон, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, партия президента Майи Санду победила на выборах только за счет «фальсификаций» при поддержке Евросоюза и НАТО.

«И эта поддержка оказана в целях превращения нашей страны, в конституции которой прописан нейтралитет, во вторую анти-Россию по примеру соседней Украины. В ситуации раскола молдавского общества это может привести к большой беде», — заявил Додон.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов.

Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать результаты выборов, назвав объявленные цифры результатом тотальных нарушений, фальсификаций и прямого вмешательства власти в избирательный процесс.

Ранее Захарова обвинила власти Молдавии в «диктаторском» подходе к оппозиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами