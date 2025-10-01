Экс-президент Додон: Молдавию превращают в анти-Россию под давлением Запада

Молдавию под давлением Запада превращают в анти-Россию по примеру Украины. С таким заявлением выступил бывший президент республики Игорь Додон, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, партия президента Майи Санду победила на выборах только за счет «фальсификаций» при поддержке Евросоюза и НАТО.

«И эта поддержка оказана в целях превращения нашей страны, в конституции которой прописан нейтралитет, во вторую анти-Россию по примеру соседней Украины. В ситуации раскола молдавского общества это может привести к большой беде», — заявил Додон.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов.

Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать результаты выборов, назвав объявленные цифры результатом тотальных нарушений, фальсификаций и прямого вмешательства власти в избирательный процесс.

Ранее Захарова обвинила власти Молдавии в «диктаторском» подходе к оппозиции.