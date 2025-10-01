На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дании пожаловались на премьер-министра после инцидента с дронами

Еuractiv: инциденты с БПЛА подорвали позиции премьера Дании Фредериксен
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен теряет популярность на фоне критики того, как страна справилась с ситуацией с беспилотниками. Об этом сообщает Euraсtiv.

Лидер социал-либералов Мартин Лидегаард призвал «сменить парадигму» и придать больше внимания готовности Дании «здесь и сейчас».

Профессор европейской политики в Копенгагенском университете Марлене Винд высказала мнение, что нарушения воздушного пространства королевства неизвестными беспилотниками ударили по авторитету Фредериксен, поскольку она всегда была «мастером кризисного управления». Но оказалось, что правительство лишь показывало контроль над происходящим, но в действительности не контролировало ситуацию, отметила Винд.

Профессор добавила, что премьер позволяет своим министрам занимать передний план в прессе, участвовать в пресс-конференциях, в то время как сама позиционирует себя «как мать нации».

Фредериксен заняла пост главы правительства в 2019 году.

23 сентября власти Дании приостанавливали работу аэропорта Копенгагена из-за обнаружение нескольких дронов вблизи воздушной гавани. По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» беспилотников.

В ночь на 25 сентября БПЛА были замечены сразу над четырьмя аэропортами в Дании. Речь идет о воздушных гаванях в городах Ольборг, Сеннерборг, Эсбьерг и Скридструп.

Ранее в Дании провели учебные стрельбы по беспилотникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами