На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Келлог высказался о передаче Украине ракет Tomahawk

Спецпосланник Келлог: США не принимали решений о передаче Украине ракет Tomahawk
true
true
true
close
Carlos Barria/Reuters

Вопрос о передаче Украине дальнобойных американских ракет Tomahawk остается открытым, никаких решений по этому поводу не принималось. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, чьи слова приводит РИА Новости.

Он сообщил, что просьба о поставке соответствующего оружия прозвучала от президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Генассамблее ООН.

«Не было никаких комментариев - ни о том, что это произойдет, ни о том, что этого не произойдет. В публичных сообщениях снова подтверждается, что их запросили. Это, очевидно, подхватила мировая пресса», — сказал Келлог.

Спецпредставитель подчеркнул, что это передовая ракетная система США, и когда Вашингтон «наносит военный удар где-либо в мире, это обычно происходит с помощью ракеты Tomahawk».

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США о возможных поставках ракет «Томагавк» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.

Ранее Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новых границ Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами