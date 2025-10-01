На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР

Путин отметил вклад Китая в мировую повестку и укрепление партнерства
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил лидеру Китая Си Цзиньпину поздравления по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

В письме Путин отметил, что Китай продолжает уверенно развиваться в социально-экономической и научно-технической сферах, укрепляет позиции на международной арене и вносит значимый вклад в решение глобальных проблем. Президент подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня, что подтвердило недавнее общение в Тяньцзине и Пекине.

По мнению Путина, реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему укреплению всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия, создаст условия для совместных масштабных проектов и отвечает интересам народов обеих стран. Он также пожелал Си Цзиньпину здоровья, успехов в деятельности, а всем гражданам Китая — счастья и процветания.

Китайская Народная Республика была официально провозглашена 1 октября 1949 года Мао Цзэдуном после победы коммунистов в гражданской войне против Националистической партии (Гоминьдан). Столицей страны стал Пекин. В 2025 году торжества плавно переходят в отмечание Праздника середины осени, жители страны будут отдыхать с 1 по 8 октября. Все это время в Китае будут проходить торжества, фестивали и народные гулянья.

Ранее исследование показало, что россияне стали лучше относиться к Китаю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами