Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин направил лидеру Китая Си Цзиньпину поздравления по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

В письме Путин отметил, что Китай продолжает уверенно развиваться в социально-экономической и научно-технической сферах, укрепляет позиции на международной арене и вносит значимый вклад в решение глобальных проблем. Президент подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня, что подтвердило недавнее общение в Тяньцзине и Пекине.

По мнению Путина, реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему укреплению всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия, создаст условия для совместных масштабных проектов и отвечает интересам народов обеих стран. Он также пожелал Си Цзиньпину здоровья, успехов в деятельности, а всем гражданам Китая — счастья и процветания.

Китайская Народная Республика была официально провозглашена 1 октября 1949 года Мао Цзэдуном после победы коммунистов в гражданской войне против Националистической партии (Гоминьдан). Столицей страны стал Пекин. В 2025 году торжества плавно переходят в отмечание Праздника середины осени, жители страны будут отдыхать с 1 по 8 октября. Все это время в Китае будут проходить торжества, фестивали и народные гулянья.

Ранее исследование показало, что россияне стали лучше относиться к Китаю.