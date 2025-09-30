1 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

1 октября свой профессиональный праздник отмечают в России военнослужащие Сухопутных войск. На международном уровне празднуют День пожилых людей, День музыки и День вегетарианства. У иудеев наступает Йом Кипур — один из важнейших дней в еврейской религиозной традиции. По славянскому народному календарю отмечают Арину Шиповницу и приступают к заготовке на зиму витаминных ягод. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 1 октября

День Сухопутных войск

1 октября свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Сухопутных войск — самого многочисленного вида вооруженных сил РФ. Дата этого праздника установлена относительно недавно — в 2006 году. Однако история сухопутных войск намного длиннее. Ровно 475 лет назад — в 1550 году по указу царя Ивана Грозного были заложены основы первого постоянного войска в стране. Регулярная армия пришла на смену устаревшей системе феодального и поместного ополчения. Сегодня в состав Сухопутных войск входит пехота, артиллерия, мотострелки, танкисты и ракетчики.

Международный день пожилых людей

Этот праздник отмечается на международном уровне по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года. Изначально целью даты было привлечение внимания к проблемам людей пенсионного возраста. Однако сегодня дата отмечается намного масштабней. По всей России ко Дню пожилого человека проходят благотворительные акции, концерты и развлекательные мероприятия. Так, например, в Архангельске накануне 1 октября заработала горячая линия. С ее помощью получить правовую помощь смогут все желающие пенсионеры. В парках и библиотеках Костромы пройдут праздничные концерты. В Кургане для старшего поколения проведут дискотеку. По всей стране свои двери пенсионерам распахнет множество музеев и выставочных пространств.

close Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Международный день музыки

Этот праздник отмечается с 1975 года. Учрежденный по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО, он быстро вошел в календари многих стран мира. В России этот праздник объединяет как профессиональных музыкантов, так и любителей музыки. В этом году к торжественной дате приурочено множество мероприятий. Например, Российский национальный музей музыки запланировал внушительную программу вплоть до 5 октября. В концертном зале парка «Зарядье» жителей и гостей столицы поздравит с праздником Китайский симфонический оркестр. Музыкальные мероприятия пройдут в филармониях по всей стране.

* Всемирный день вегетарианства

В 1977 году Североамериканское вегетарианское общество предложило установить 1 октября праздник в честь отказа от продуктов животного происхождения. Годом спустя эту инициативу поддержал Международный вегетарианский союз. Сегодня у вегетарианства много как поклонников, так и противников. Однако врачи призывают помнить о том, что здоровье человека напрямую зависит от сбалансированности питания. Неправильно спланированный рацион — прямой путь к дефициту витаминов и полезных веществ.

close RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 1 октября в других странах

День образования КНР. Главный государственный праздник Китая учрежден в честь памятной даты: 1 октября 1949 года на митинге в Пекине было провозглашено образование КНР. В этом году торжества плавно переходят в отмечание Праздника середины осени, жители страны будут отдыхать с 1 по 8 октября. Все это время в Китае будут проходить торжества, фестивали и народные гулянья.

День кофе по-венски — Австрия. Кофе по-венски пользуется большой популярностью по всему миру, напиток нашел многочисленных поклонников даже на противоположной стороне земного шара. Чтобы его приготовить, кроме крепко заваренного кофе в чашку добавляют взбитые сливки и сахар с корицей.

День тыквенных семечек — США. Каждую первую среду октября в США отмечают день тыквенных семечек. Именно в это время в стране стартует сбор урожая тыкв. Одновременно американцы начинают готовиться к Хэллоуину, который отмечается 31 октября.

День независимости — Кипр. На протяжение своей долгой истории Кипр входил в состав Римской, Византийской, Османской империй, был колонией Великобритании. Лишь в 1960 году, после длительной борьбы за независимость он получил суверенитет.

Религиозные праздники 1 октября

Йом Кипур

Йом Кипур или День искупления — одна из важнейших дат в еврейской религиозной традиции. Это день строгого поста, покаяния и отпущения грехов. Считается, что в этот день Господь оценивает поступки человека за весь прожитый год. Исходя из количества хороших или плохих поступков определяется и судьба человека на следующий год. В этот день просят прощения у ближних за все дурное и очищают свою душу молитвами.

История праздника уходит корнями в события, описанные в Торе. Чтобы вымолить прощение для своего народа, поклонявшегося золотому тельцу, Моисей поднялся на гору Синай. Там, после долгих молитв, он получил прощение и Скрижали Завета, которые принес своему народу. День, когда он спустился с благостной вестью, и называют сегодня Йом Кипур.

В 2025 году Йом Кипур наступит с заходом солнца 1 октября и продлится весь день 2 октября.

День памяти преподобной Евфросинии Суздальской

Преподобная Евфросиния, княжна Суздальская, родилась в 1212 году в семье Михаила, великого князя Черниговского. Появление дочери родители долго вымаливали, так как страдали бездетностью. Когда Ефросиния повзрослела, ее руки испросил князь Феодор, приходившийся родным братом Александру Невскому. Однако свадьбе не суждено было состояться: в праздничный день жених скоропостижно скончался. После этого Ефросиния приняла постриг в Суздальском женском монастыре.

Юная инокиня отличалась поразительной твердостью характера, духовной зрелостью и мудростью. Слава о подвижнице распространилась по всей стране. К ней потянулись прихожане — за советом, поддержкой наставлением и исцелением. По преданию, Ефросиния обладала пророческим даром: она сумела предвидеть мученическую гибель отца и вторжение татаро-монголов. В 1238 году вражеские полчища действительно вторглись в Русское государство, дошли до Суздаля и практически полностью его уничтожили. В городе уцелела лишь обитель преподобной Евфросинии. После кончины инокини к ее гробу стали приходить верующие, и святая продолжала помогать людям после своего ухода в мир иной. Сегодня мощи преподобной Евфросинии покоятся в Ризоположенском соборе женского монастыря Суздаля.

День памяти мучениц Софии и Ирины Египетских

Христианки София и Ирина жили в Египте в III веке. В период гонений на христианскую веру девушки были схвачены, но отказались отречься от Иисуса Христа, за что были подвергнуты пытками и обезглавлены. Впоследствии мощи мучениц были перенесены императором Константином Великим в Царьград.

Православная церковь 1 октября также чтит память: • преподобного Евмения, епископа Гортинского;

• преподобного Илариона Оптинского;

• мученицы Ариадны Промисской (Фригийской);

• мученика Кастора;

• великомученика Бидзины, мучеников Шалвы и Элизбара, князей Ксанских;

• Собора новомучеников и исповедников земли Владимирской;

• священномучеников Алексия Кузнецова и Петра Дьяконова, пресвитеров, священномучеников Амфилохия (Скворцова), епископа Красноярского, Иоанна Васильева, Бориса Боголепова, Михаила Скобелева, Владимира Чекалова, Вениамина Благонадеждина, Константина Твердислова, пресвитеров и мч. Сергия Ведерникова;

• икон Божией Матери «Молченская», «Целительница», «Старорусская».



Католическая церковь 1 октября вспоминает:



• святую Терезу Младенца Иисуса (Святой Терезы Малой), учителя Костела, покровительницы католических миссий.

close Илья Тимин/РИА Новости

Народные праздники и приметы 1 октября

Арина Шиповница

В этот день на Руси вспоминали мучениц Софию и Ирину Египетских. По традиции в это время стартовала заготовка шиповника. В народе считалось, что только после дня Арины Шиповницы можно собирать ягоду: в этот период она набирает максимальную пользу. Шиповник активно использовали как лекарство. Из него варили чаи, настои, кисели и варенье. Благодаря внушительному содержанию витамина С эта ягода спасала людей от хворей на протяжение долгой зимы.

Приметы

Журавли засобирались на юг — ждать скорых морозов.

Высокие бурьяны — к обилию снега.

Если на кустах шиповника много ягод — зима будет очень снежной и морозной. Если же ягод мало — быть зиме мягкой.

Утром на траве иней — к ясному дню.

Туман поутру — к затяжной осени.

На деревьях уродилось много рябины и калины — к холодной и долгой зиме.

Северный ветер — к ранним морозам.

Какие исторические события произошли 1 октября

1661 год — в Англии впервые провели гонки на яхтах. Состязались король Карл II и его брат Джеймс.



— в Англии впервые провели гонки на яхтах. Состязались король Карл II и его брат Джеймс. 1847 год — Вернер фон Сименс вместе с братьями основывают фирму, сегодня известную как Siemens AG. За время работы компания изобрела стрелочный телеграф, динамо-машину, трансатлантическое телеграфное сообщение, трамвай, троллейбус, имплантируемый кардиостимулятор.



— Вернер фон Сименс вместе с братьями основывают фирму, сегодня известную как Siemens AG. За время работы компания изобрела стрелочный телеграф, динамо-машину, трансатлантическое телеграфное сообщение, трамвай, троллейбус, имплантируемый кардиостимулятор. 1904 год — запущено движение поездов по Кругобайкальской железной дороге.



— запущено движение поездов по Кругобайкальской железной дороге. 1924 год — в Москве открылся Театр сатиры.



— в Москве открылся Театр сатиры. 1946 год — завершился Нюрнбергский процесс стран-победительниц над функционерами нацистской Германии.



— завершился Нюрнбергский процесс стран-победительниц над функционерами нацистской Германии. 1960 год — в СССР с конвейера сошел первый «Запорожец».



— в СССР с конвейера сошел первый «Запорожец». 1967 год — Центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении.

close Михаил Кухтарев/РИА Новости

1985 год — израильская армия провела операцию «Деревянная нога», совершив авианалет на Тунис.



— израильская армия провела операцию «Деревянная нога», совершив авианалет на Тунис. 1992 год — россиянам начали выдавать ваучеры, которые можно было обменять на акции приватизируемых предприятий.

Дни рождения и юбилеи 1 октября

В 1754 году родился Павел I — российский император (1796—1801).



— российский император (1796—1801). В 1791 году родился Сергей Аксаков — русский писатель, критик, общественный деятель.



— русский писатель, критик, общественный деятель. В 1881 году родился Уильям Боинг — американский авиаконструктор, основатель компании Boeing.



— американский авиаконструктор, основатель компании Boeing. В 1903 году родился Павел Тагер — советский изобретатель в области звукового кино.



— советский изобретатель в области звукового кино. В 1912 году родился Лев Гумилев — русский историк-этнолог, философ, поэт.



— русский историк-этнолог, философ, поэт. В 1924 году родился Джимми Картер — 39-й президент США (1977—1981).



— 39-й президент США (1977—1981). В 1927 году родился Олег Ефремов — актер и режиссер театра и кино, педагог, народный артист СССР.

Кто отмечает дни рождения

90 лет исполняется Джули Эндрюс — британской актрисе, певице, писательнице, лауреатке «Оскара», «Золотого глобуса», «Эмми».



— британской актрисе, певице, писательнице, лауреатке «Оскара», «Золотого глобуса», «Эмми». 74 года исполняется Нине Усатовой — советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке РФ.



— советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке РФ. 69 лет исполняется Терезе Мэй — экс-премьеру Великобритании.



— экс-премьеру Великобритании. 56 лет исполняется Заку Галифианакису — американскому актеру, звезде серии фильмов «Мальчишник».



— американскому актеру, звезде серии фильмов «Мальчишник». 50 лет исполняется Чулпан Хаматовой — актрисе театра и кино, народной артистке России.