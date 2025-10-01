Навроцкий заявил, что не будет выполнять требование Киева о закрытии Балтики

Варшава не будет выполнять требования президента Украины Владимира Зеленского и ставить вопрос о закрытии Балтики из-за якобы российского «теневого флота». Об этом в интервью радиостанции Zet заявил польский президент Кароль Навроцкий.

Он подчеркнул, что такие решения не могут приниматься лишь на основе слов Зеленского, поскольку они вызовут конкретные социальные и экономические последствия.

При этом Навроцкий отметил, что происходящее в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство, и поэтому безопасность должна быть превыше всего. Он добавил, что следит за ситуацией на Балтике вместе с лидерами прибалтийских государств, а также с Бюро национальной безопасности Польши.

Польский президент указал, что рассматривать ​​идею о закрытии Балтийского моря можно только после консультаций с военными.

22 сентября посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что действия НАТО в Балтийском море чрезвычайно опасны, они превращают регион в потенциальную зону военных столкновений.

Ранее в конгресс США внесли проект о санкциях против «теневого флота» России.