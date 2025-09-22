На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол РФ заявил о чрезвычайно опасных действиях НАТО

Посол Гончар: действия НАТО в Балтийском море чрезвычайно опасны
Global Look Press

Действия НАТО в Балтийском море чрезвычайно опасны, они превращают регион в потенциальную зону военных столкновений. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар, пишет РИА Новости.

«Чрезвычайно опасными считаем действия альянса в Балтийском море, участившиеся масштабные военно-морские учения сродни Baltops 2025», — отмечает он.

Посол также обратил внимание на проведение НАТО операции «Балтийский часовой», в рамках которой проходят проверки суден для поиска «российского теневого флота».

9 сентября стало известно, что власти Литвы решили усилить группировку войск на границах с Россией и Белоруссией из-за совместных военных учений двух стран «Запад-2025».

До этого в Финляндии завершились крупные авиационные учения сил НАТО «Атлантик Трайдент» и «Итакаира-2025/2», в ходе которых военные Североатлантического альянса отработали прорыв противовоздушной обороны России. В них участвовали свыше 40 самолетов и разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix Военно-воздушных сил Финляндии, США, Франции и Великобритании.

Ранее в НАТО пообещали ответить на военные учения России.

