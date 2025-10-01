В университете США перед мероприятием организации Кирка нашли подозрительный предмет

Подозрительное устройство было обнаружено в Университете штата Юта перед запланированным мероприятием консервативной организации Turning Point USA, основанной американским консервативным активистом Чарли Кирком. После проверки его уничтожили саперы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление учебного заведения.

Предмет нашли на территории кампуса во вторник около 14:45 по местному времени. Власти оперативно эвакуировали студентов и сотрудников из здания.

Правоохранители, изучив устройство, установили, что оно не содержит взрывчатых веществ. Тем не менее для перестраховки его подорвали на месте специалисты.

Примерно через час после инцидента эвакуация была отменена, и университет возобновил работу в обычном режиме.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 180 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк не выжил.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что у Кирка были все шансы стать следующим хозяином Белого дома.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона боится за свою безопасность после случившегося с Кирком.