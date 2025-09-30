Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины ситуацию в Газе

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел телефонный разговор с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом, обсудив в ходе беседы ситуацию в секторе Газа и перспективы завершения боевых действий. Подробности разговора опубликованы на сайте министерства.

«В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации на палестинских территориях с акцентом на перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа. С российской стороны было заявлено о поддержке любых шагов, которые способствовали бы прекращению кровопролития», — говорится в сообщении.

Вершинин выразил надежду, что новый план США позволит достичь перемирия в Газе, а также подтвердил позицию России о том, что решить проблему в регионе можно только при создании государства Палестина, соседствующего рядом с Израилем «в мире и согласии».

План США, который американский президент Дональд Трамп представил вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, состоит из 20 пунктов. В случае одобрения он, по задумке Вашингтона, должен привести к быстрому прекращению огня в секторе Газа, освобождению оставшихся израильских заложников, а также палестинских заключенных в Израиле, росту потока гуманитарной помощи, а также передаче контроля над территорией временной администрации палестинских технократов под надзором международного «Совета мира», который возглавит сам американский лидер.

Ранее Лавров заявил, что пока не видел план Трампа по сектору Газа.