Лавров заявил, что пока не видел план Трампа по сектору Газа

Лавров: определиться по плану Трампа в Газе можно после выражения мнений сторон
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не видел план президента США по сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД России отметил, что Москва не знакома с самим планом, а располагает лишь комментариями о его содержании. По его словам, в качестве временного управляющего Газы рассматривается международный орган, который, как сообщается, может возглавить бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Лавров добавил, что сам Блэр, по имеющейся информации, уже заявлял об этом.

«Но, повторю, я деталями не владею, не знаю, какие собираются полномочия ему предоставить, как к этому относятся арабские страны», — сказал министр на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

29 сентября Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение ХАМАС в секторе Газа в рамках мирного плана.

Кроме того, глава Белого дома предложил создать переходный орган (Совет мира), который будет контролировать процесс урегулирования. Его должен возглавить сам Трамп.

Помимо президента США, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.

Ранее в Кремле рассказали о неучастии России в плане Трампа по Газе.

