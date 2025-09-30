На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп раскрыл подробности беседы с Путиным на Аляске

Трамп: Путин в Анкоридже назвал США самой горячей страной в мире
true
true
true
close
Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед военачальниками на военной базе в Вирджинии заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы назвал США «самой горячей» страной в мире. Трансляция с мероприятия велась на официальном YouTube-канале министерства войны (минобороны).

«У нас самая горячая страна в мире, даже близко такой нет. Путин сказал это мне», — подчеркнул он.

Кроме того, американский лидер в очередной раз заявил, что у них с российским коллегой прошла «хорошая» встреча на Аляске. При этом Трамп выразил разочарование Путиным, заявив, что глава РФ якобы должен был завершить конфликт за неделю.

До этого президент США заявил, что по-прежнему считает необходимым проведение встречи Путина с главой администрации Украины Владимиром Зеленским. При этом, по его словам, реализовать это возможно исключительно силовым путем.

Ранее Трамп пообещал «нечто великое» при урегулировании на Украине.

