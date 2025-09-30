Трамп снова заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает необходимым проведение встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он заявил в ходе выступления перед высшим офицерским составом американских вооруженных сил, передает РИА Новости.

«Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата», — сказал политик.

При этом, по его словам, реализовать это возможно исключительно силовым путем.

15 августа президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске, в Анкоридже, и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил американского лидера в Москву.

Ранее Трамп заявил, что для России «настало время» завершить конфликт на Украине.