На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал возможные сроки завершения конфликтов на Украине и в Газе

Трамп: конфликты на Украине и в Газе можно завершить в течение недели
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед военачальниками на военной базе в Вирджинии вновь заявил о возможности быстрого урегулирования конфликтов на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Возможно, это вдруг и получится, теоретически — в течение недели», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, ближневосточный конфликт продолжается «тысячи лет».

В конце августа Трамп заявил, что рассчитывает завершить украинский конфликт «очень быстро», то же самое касается и ситуации в Газе‎. По словам лидера Соединенных Штатов, все это длится слишком долго.

12 сентября президент США в очередной раз разочаровался темпами урегулирования украинского конфликта. Трамп добавил, что другие противостояния, разрешения которых он добился, казались сложнее. Также американский лидер заявил, что урегулированию все еще мешает «сохраняющаяся ненависть» между Россией и Украиной.

Ранее в США заявили, что Трамп отстранился от решения конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами