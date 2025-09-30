Трамп назвал возможные сроки завершения конфликтов на Украине и в Газе

Трамп: конфликты на Украине и в Газе можно завершить в течение недели

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед военачальниками на военной базе в Вирджинии вновь заявил о возможности быстрого урегулирования конфликтов на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Возможно, это вдруг и получится, теоретически — в течение недели», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, ближневосточный конфликт продолжается «тысячи лет».

В конце августа Трамп заявил, что рассчитывает завершить украинский конфликт «очень быстро», то же самое касается и ситуации в Газе‎. По словам лидера Соединенных Штатов, все это длится слишком долго.

12 сентября президент США в очередной раз разочаровался темпами урегулирования украинского конфликта. Трамп добавил, что другие противостояния, разрешения которых он добился, казались сложнее. Также американский лидер заявил, что урегулированию все еще мешает «сохраняющаяся ненависть» между Россией и Украиной.

Ранее в США заявили, что Трамп отстранился от решения конфликта на Украине.