Трамп признался, зачем США направили к берегам России атомные подлодки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направил к российским берегам атомные подводные лодки. Трансляцию выступления американского лидера вел YouTube-канал Белого дома.

«Россия нам немного угрожала недавно. <...> И я отправил атомные подводные лодки — самое смертоносное оружие из созданных, <...> к берегам России. Просто для предосторожности», — заявил Трамп.

Он добавил, что Вашингтон не должен позволять «разбрасываться направо и налево» словом «ядерный».

1 августа Трамп сообщил, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на, как он выразился, провокационные высказывания зампредседателя СБ России Дмитрия Медведева на ядерную тематику.

Американский президент также заявил, что Медведеву нужно следить за своими словами. По словам Трампа, российский политик «все еще считает себя президентом» России.

В своих постах Медведев заявлял, что президент США играет с Россией в «игру ультиматумов» и ему необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном. Кроме того, каждый новый ультиматум воспринимается Россией в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп пообещал выделить армии США «чертовски большие деньги».