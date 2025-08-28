На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев пригрозил Австрии ответом на возможное вступление в НАТО

Медведев: Россия даст ответ в случае вступления Австрии в НАТО
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия готова дать жесткий ответ Австрии, если страна решит вступить в НАТО. Об этом в своей колонке для RT сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Ответные меры на военные угрозы безопасности нашей страны были приняты в отношении Стокгольма и Хельсинки после их вступления в НАТО. Для Австрии также никто исключений делать не будет», — подчеркнул политик.

Медведев отметил, что если Австрия возьмет курс на милитаризм, то уменьшит свои же возможности в сфере политического маневрирования, но повысит риски столкновения с Вооруженными силами РФ.

27 июля глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что страна может вступить в НАТО, отказавшись от своего нейтралитета. Она подчеркнула необходимость соответствующего обсуждения в австрийском обществе.

Российские эксперты считают, что вступление в альянс было бы крайне нелогичным, но вероятность того, что Вена пойдет по стопам Хельсинки и Стокгольма, весьма высока. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек НАТО заявил о подготовке России и Китая к длительному противостоянию с ЕС.

