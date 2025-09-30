Украина готовит операции под чужим флагом и «перебежчиков», которых готовы признаться в «преступлениях России». Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений украинского правительства Родион Мирошник.

«В ход могут пойти все террористические методы, достаточно хорошо освоенные Киевом, начиная от операций под чужим флагом, террористических актов, появления якобы «перебежчиков», готовых «признаваться в преступлениях России», — сказал дипломат.

Мирошник добавил, что подобные меры Украина готовится принять для запугивания Европы Россией. По его словам, таким образом Киев намерен создать условия для дополнительного выделения средств.

Несколькими часами ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Украина готовит резонансную провокацию. По данным СВР, Киев после организованных им провокаций с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны-члены НАТО в вооруженное противостояние с РФ.

Ранее в МИД обвинили западные СМИ в сокрытии планов Украины устроить провокации.