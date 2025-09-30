На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили о подготовке Украиной операций под чужим флагом

Мирошник: Украина готовит операции под чужим флагом для запугивания Европы
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Украина готовит операции под чужим флагом и «перебежчиков», которых готовы признаться в «преступлениях России». Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений украинского правительства Родион Мирошник.

«В ход могут пойти все террористические методы, достаточно хорошо освоенные Киевом, начиная от операций под чужим флагом, террористических актов, появления якобы «перебежчиков», готовых «признаваться в преступлениях России», — сказал дипломат.

Мирошник добавил, что подобные меры Украина готовится принять для запугивания Европы Россией. По его словам, таким образом Киев намерен создать условия для дополнительного выделения средств.

Несколькими часами ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Украина готовит резонансную провокацию. По данным СВР, Киев после организованных им провокаций с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны-члены НАТО в вооруженное противостояние с РФ.

Ранее в МИД обвинили западные СМИ в сокрытии планов Украины устроить провокации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами