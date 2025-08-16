Трамп заявил о необходимости уважать ядерный потенциал РФ

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита на Аляске заявил о необходимости уважать ядерный потенциал России.

«У них (Российской Федерации. — «Газета.Ru») также большое ядерное присутствие. Это необходимо уважать», — сказал Трамп.

По его словам, в гонке ядерных вооружений США занимают первое место, а Россия — второе.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что применение такого оружия недопустимо, так как оно может привести к концу света. Именно поэтому, по мнению Трампа, такие державы как Россия и США должны сохранять хорошие отношения.

В ходе интервью американский лидер также назвал РФ «могучей державой», отметив, что этого нельзя сказать об Украине. Вместе с тем он посоветовал Киеву пойти на соглашение с Москвой. Трамп отметил, что заключение договоренности по урегулированию конфликта на Украине теперь зависит от ее президента Владимира Зеленского.

15 августа Путин и Трамп провели саммит на Аляске. Местом встречи стала объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию саммита.

Ранее Трамп подтвердил подготовку трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским.