Трамп пригрозил увольнением военному руководству США

Трамп пригрозил отставкой военному руководству США за несоответствие стандартам
Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с американскими военным руководством во вторник, 30 сентября, и пригрозил им увольнением. Об этом сообщает ТАСС.

«Я встречусь с генералами и адмиралами, с лидерами. И если мне кто-то не понравится, я его тотчас же уволю», — сказал он журналистам перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

По словам политика, в военном руководстве США собрались «настоящие воины». Американский лидер подчеркнул, что когда военнослужащие не проявляют себя «в лучшем виде» их увольняют.

До этого шеф Пентагона Пит Хегсет во время заседания с американскими генералами и адмиралами заявил, что в армии США не будет «парней в платьях» и гендерных иллюзий.

Хегсет добавил, что эпоха политкорректности «заканчивается прямо сейчас». По его словам, теперь американские военнослужащие либо «соответствуют стандартам», либо «вылетают».

В ходе заседания шеф Пентагона также заявил, что новой миссией ведомства будет исключительно ведение боевых действий. Хегсет подчеркнул, что США должны быть готовы к войне ради «защиты мира». По его словам, пацифизм «опасен и наивен».

Ранее Трамп временно переименовал минобороны США в министерство войны.

