Шеф Пентагона заявил, что в армии не будет «никаких парней в платьях»

Хегсет: эпоха политкорректности в армии США закончилась
Alex Brandon/AP

В армии США заканчивается эпоха политкорректности. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет во время заседания с американскими генералами и адмиралами, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале ведомства.

«Никаких парней в платьях. Никакого поклонения изменению климата, никаких гендерных иллюзий. Мы покончили с этой ерундой. <...> Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок служил в армии с толстыми или плохо обученными солдатами? Или вместе с людьми, которые не могут соответствовать базовым стандартам?» — сказал министр.

Хегсет добавил, что эпоха политкорректности «заканчивается прямо сейчас». По его словам, теперь американские военнослужащие либо «соответствуют стандартам», либо «вылетают».

В ходе заседания шеф Пентагона также заявил, что новой миссией ведомства будет исключительно ведение боевых действий. Хегсет подчеркнул, что США должны быть готовы к войне ради «защиты мира». По его словам, пацифизм «опасен и наивен».

Ранее Трамп отреагировал на внезапную встречу главы Пентагона с сотнями генералов.

