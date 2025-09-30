Следователь просит арестовать бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова

Следствие просит ареста для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов региона.

«Просят арест», — сказали агентству.

До этого стало известно, что Чемезов проходит по одному уголовному делу с бенефициаром «Облкоммунэнерго» Алексеем Бобровым и председателем совета директоров «Корпорации СТС» Татьяной Черных.

29 сентября Чемезова задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго». Своей вины мужчина не признал. Защита настаивает на его невиновности и требует выпустить из-под стражи по медицинским показаниям. Вскоре после задержания вице-губернатору Свердловской области стало плохо, его увезли в больницу на скорой.

За неделю до этого силовики провели обыски в Москве, в результате чего были задержаны Бобров и Черных. Следствие полагает, что Чемезов, будучи вице-губернатором, лоббировал их интересы, добиваясь установки «кабальных» тарифов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Чемезов отверг обвинения в мошенничестве.