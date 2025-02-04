Столтенберг стал главой минфина Норвегии

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назначил бывшего главу НАТО Йенса Столтенберга главой министерства финансов. Об этом сообщает норвежская газета VG.

«Тщательно рассмотрев текущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, я решил принять просьбу премьер-министра Стере стать его министром финансов», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что готов помочь стране в «критическое время» и поблагодарил премьера за данную возможность. Столтенберг отказался отвечать на вопросы журналистов о возвращении в норвежскую политику.

До этого Столтенберг напомнил, что во время первого срока президента США Дональда Трампа американцы первыми в Североатлантическом альянсе начали поставлять Украине летальное оружие, включая ракетные комплексы Javelin.

Президент США Дональд Трамп лично пригласил Столтенберга в Вашингтон на свою инаугурацию, которая состоялась 20 января. Столтенберг отмечал, что он «привержен трансатлантическим отношениям, особенно в эти важные времена».

Ранее Столтенберг возглавил Бильдербергский клуб.