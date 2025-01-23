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Столтенберг дал совет НАТО по беседе с Трампом

Столтенберг: Трамп первым в НАТО начал поставлять Украине летальное оружие
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Ints Kalnins/Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что во время первого срока президента США Дональда Трампа американцы первыми в Североатлантическом альянсе начали поставлять Украине летальное оружие, включая ракетные комплексы Javelin. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что хорошо помнит, что позиция стран НАТО в 2014–2016 годах была в том, чтобы не поставлять летальное оружие Украине, чтобы не провоцировать Россию.

«И это был президент Трамп, который принял решение поставлять летальное оружие, включая Javelin», — сказал Столтенберг.

По его словам, представителям НАТО надо разговаривать с Трампом о дальнейшей военной поддержке Украины.

«Когда есть сомнения, что его администрация будет делать, надо ехать в Вашингтон и обсуждать это», — добавил он.

До этого сообщалось, что Трамп лично пригласил Столтенберга в Вашингтон на свою инаугурацию, которая состоялась 20 января. Столтенберг отмечал, что он «привержен трансатлантическим отношениям, особенно в эти важные времена».

Ранее Столтенберг возглавил Бильдербергский клуб.

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