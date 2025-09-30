В Катаре прокомментировали извинения Нетаньяху за удары по стране

МИД: Катар удовлетворен обещанием Нетаньяху больше не нападать на страну

Катар удовлетворен обещанием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху том, что израильская армия больше не нанесет удары по территории арабской страны, Доха приняла извинения. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что самое главное для Катара в сложившихся реалиях — защитить свой суверенитет и обеспечить безопасность всех, кто проживает в страны. Поэтому для Дохи были важны заверения израильской стороны в том, что ситуация не повторится, добавил аль-Ансари

29 сентября Нетаньяху позвонил коллеге из Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману бен Джасем Аль Тани и принес извинения за удар по Дохе, нанесенный 9 сентября. Звонок, по данным журналистов, состоялся во время встречи Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.

Армия обороны Израиля нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой израильские власти уведомили о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от Трампа.

Целью операции, названной «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле раскритиковали Нетаньяху за извинения за удар по Дохе.