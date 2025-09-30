Песков: в Одессе и Николаеве есть много тех, кто хотел бы связать судьбу с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Одессе и Николаеве есть много тех, кто хотел бы связать свою судьбу с Россией.

По словам представителя Кремля, сейчас эти люди вряд ли могут «возвысить свой голос в пользу этого», поскольку это просто опасно для жизни.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что жители Одессы и Николаева проголосовали бы за вхождение в состав России, если бы в этих городах были проведены референдумы. По его словам, на юге Украины всегда жили люди, чувствовавшие себя по культуре, языку и истории частью России.

В сентябре бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с утверждением, что Россия якобы планирует брать Одессу и Николаев «через Молдавию» — путем поддержки пророссийских сил в стране, приход к власти которых позволит осуществлять военные операции ВС РФ с «молдавского фронта».

По словам Арестовича, среди новых задач ВС России — Херсон, Николаев, Одесса.

Ранее в Молдавии заявили о планах европейских лидеров превратить страну в Украину.